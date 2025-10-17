Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 05:46

Сажаешь в октябре — в мае вырастает облачко голубых цветов: с этим цветком у вас не будет проблем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бруннера — настоящая находка для тенистого сада, обладающая уникальными преимуществами. Этот многолетник с сердцевидными листьями и облачками нежно-голубых цветков, похожих на незабудки, прекрасно растет в самых проблемных зонах — под деревьями, с северной стороны дома и на влажных участках.

Главные козыри бруннеры: феноменальная теневыносливость, морозостойкость и декоративность с апреля до поздней осени. С этим цветком у вас точно не будет проблем! Для подзимней посадки в октябре выберите тенистое место с влажной почвой, выкопайте лунки глубиной 20–25 см, разместите деленки с почками и присыпьте землей. После посадки обильно полейте и замульчируйте компостом.

Бруннера разрастается пышными куртинами, не требует подкормок и сложного ухода, а ее крупные листья с серебристым узором создают красивый фон для других растений. Все просто: сажаешь в октябре — в мае вырастает облачко голубых цветов.

Ранее был назван цветок, который переживет апокалипсис: не боится шквалистого ветра и ледяного дождя.

