Сажаешь в октябре — в мае вырастает облачко голубых цветов: с этим цветком у вас не будет проблем

Бруннера — настоящая находка для тенистого сада, обладающая уникальными преимуществами. Этот многолетник с сердцевидными листьями и облачками нежно-голубых цветков, похожих на незабудки, прекрасно растет в самых проблемных зонах — под деревьями, с северной стороны дома и на влажных участках.

Главные козыри бруннеры: феноменальная теневыносливость, морозостойкость и декоративность с апреля до поздней осени. С этим цветком у вас точно не будет проблем! Для подзимней посадки в октябре выберите тенистое место с влажной почвой, выкопайте лунки глубиной 20–25 см, разместите деленки с почками и присыпьте землей. После посадки обильно полейте и замульчируйте компостом.

Бруннера разрастается пышными куртинами, не требует подкормок и сложного ухода, а ее крупные листья с серебристым узором создают красивый фон для других растений. Все просто: сажаешь в октябре — в мае вырастает облачко голубых цветов.

