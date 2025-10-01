Петербуржца приговорили к трем годам колонии за нападение с ножом на брата

Приморский районный суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к трем годам лишения свободы за нападение с ножом на брата, пишет «Петербург2» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Конфликт между родственниками, спровоцировавший поножовщину, случился в марте 2025 года в квартире дома на улице Оптиков. Мужчины поссорились из-за курительной трубки. В ходе потасовки на кухне старший брат ударил младшего ножом в спину.

Нападавший полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Пострадавший сообщил суду, что простил брата и попросил о смягчении наказания, однако это не помогло. Приговор мужчине уже оглашен и ожидает вступления в законную силу.

