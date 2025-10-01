В Европе заговорили о присоединении Приднестровья к Молдавии Президент Румынии Дан предложил присоединить Приднестровье к Молдавии

Приднестровская Молдавская Республика могла бы войти в состав Молдавии в статусе автономии, заявил президент Румынии Никушор Дан. Политик привел в пример Гагаузию, которая является автономным территориальным образованием в составе страны, передает Euronews.

Думаю, это можно сделать с Приднестровьем, на данный момент, имея статус, подобный статусу Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова.<…> Граница Европейского союза будет проходить по этим двум автономиям, — высказался политик.

Дан также добавил, что разговоры о «проблемах» с ПМР были бы актуальны только в случае победы оппозиции на выборах в Молдавии. По его словам, нынешний расклад исключает такой сценарий.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение для мирного вывода российских военных из Приднестровья. Она рассказала, что у Кишинева уже есть экономический план, который рассчитан на постепенную реинтеграцию региона. По словам главы государства, ключевая задача властей — показать жителям Приднестровья, что в Молдавии более высокий уровень жизни.