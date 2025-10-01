Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:07

Задержание причастных к подготовке массовых убийств попало на видео

Фото: ФСБ РФ

В Сети появилось видео задержания причастных к подготовке массовых расправ над россиянами. На опубликованных РИА Новости кадрах один из задержанных признается, что составил список «тех, кто достоин, и тех, кто недостоин». При этом у него дома на стене висит много снимков людей.

Еще один задержанный говорит, что решил расправиться с учителем биологии. Другой признается, что планировал отойти подальше и совершить расстрел.

Ранее сообщалось, что в 75 регионах России прошли масштабные мероприятия против распространения в интернете идеологии насилия и суицида среди молодежи. По данным Центра общественных связей ФСБ России, в результате задержаны планировавшие совершить массовые убийства в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Еще трое готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Челябинской области.

Также в Москве мужчина пришел в отделение банка и убил свою начальницу — он нанес ей несколько ножевых ранений. Злоумышленник был обезврежен и задержан. Его доставили на допрос в отделение Следственного комитета. Пресс-служба ведомства также показала фото с места преступления. На кадрах можно было увидеть орудие убийства и пол, испачканный кровью.

