В Госдуме ответили Орбану на слова о слабой России

В словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европы над Россией нет ничего обидного, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, политика начали обвинять в предательстве из-за ряда СМИ, которые неправильно интерпретировали его слова.

Не вижу в словах Орбана чего-то обидного. Давайте смотреть на факты. В совокупности население Европы больше. В каких-то сферах они нас превосходят, а в каких-то — мы их. И нужно смотреть на контекст. Он же, наоборот, успокаивает европейцев. Говорит: «А чего вы переполошились? Зачем России на нас нападать? У вас население больше, у вас за спиной НАТО». И здесь ничего для нас обидного нет, это констатация факта. Мне кажется, некоторые СМИ неверно все интерпретировали. Поэтому люди не поняли, как Орбан из друга превратился во врага, — отметила Журова.

Также, по ее словам, не стоит забывать, что премьер-министр — европеец и будет действовать в интересах своей страны, а не какой-то другой. Депутат добавила, что курс Венгрии отличается от других стран ЕС, так как в Будапеште понимают выгоду и необходимость дружбы с Россией.

Мне кажется, если мы сейчас выступим с жесткой критикой Орбана, то он сам обалдеет, как так вышло, что он призывал европейцев успокоиться, а мы за это выставили его врагом, — заключила Журова.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать Орбана в попытках помешать вступлению Украины в Европейский союз из-за возможного изменения правил голосования сообщества. Также к премьер-министру Венгрии могут присоединиться Франция, Нидерланды, Греция и Дания.