Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:32

Бывшая Xerox из России объявила о производстве собственной техники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания «Техноэволаб», созданная на базе бывшего российского подразделения Xerox, запустит продажи собственной линейки печатной техники с начала сентября, сообщил РБК совладелец компании Антон Бородихин. По его словам, в ассортимент войдут принтеры и МФУ, предназначенные как для домашнего использования, так и для малого бизнеса.

Производство оборудования организовано на зарубежной площадке (точное местоположение не раскрывается), при этом техника разработана специально под требования российского рынка с уникальным функционалом, отсутствующим у зарубежных аналогов. Первые поставки в Россию запланированы на сентябрь, а реализация будет вестись через розничные сети и онлайн-платформы.

Компания фокусируется исключительно на внутреннем рынке, не планируя конкурировать с Xerox за рубежом. После прекращения поставок от американского партнера выручка «Техноэволаб» сократилась с 14,3 млрд рублей в 2021 году до 4,8 млрд в 2024 году. Для восстановления позиций компания, помимо собственной продукции, рассматривает сотрудничество с китайскими производителями Avision и Founder.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ сообщили, что зарубежные компании начали предварительно изучать возможности возвращения в Россию. Представители ТПП уточнили, что сейчас они прощупывают почву. При этом среди активных интересантов есть компании, которые «не очень красиво покинули» российский рынок в 2022 году.

компании
Россия
технологии
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
В Госдуме ответили, могут ли уволить предпенсионеров из-за длинного отпуска
Погода в Москве во вторник, 12 августа: ждать ли ливни и сильный ветер
Психолог раскрыла, как вовремя распознать женщину-психопатку
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.