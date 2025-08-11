Бывшая Xerox из России объявила о производстве собственной техники

Компания «Техноэволаб», созданная на базе бывшего российского подразделения Xerox, запустит продажи собственной линейки печатной техники с начала сентября, сообщил РБК совладелец компании Антон Бородихин. По его словам, в ассортимент войдут принтеры и МФУ, предназначенные как для домашнего использования, так и для малого бизнеса.

Производство оборудования организовано на зарубежной площадке (точное местоположение не раскрывается), при этом техника разработана специально под требования российского рынка с уникальным функционалом, отсутствующим у зарубежных аналогов. Первые поставки в Россию запланированы на сентябрь, а реализация будет вестись через розничные сети и онлайн-платформы.

Компания фокусируется исключительно на внутреннем рынке, не планируя конкурировать с Xerox за рубежом. После прекращения поставок от американского партнера выручка «Техноэволаб» сократилась с 14,3 млрд рублей в 2021 году до 4,8 млрд в 2024 году. Для восстановления позиций компания, помимо собственной продукции, рассматривает сотрудничество с китайскими производителями Avision и Founder.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ сообщили, что зарубежные компании начали предварительно изучать возможности возвращения в Россию. Представители ТПП уточнили, что сейчас они прощупывают почву. При этом среди активных интересантов есть компании, которые «не очень красиво покинули» российский рынок в 2022 году.