Военэксперт объяснил, как украинские дроны FP-1 долетели до Республики Коми

Вооруженные силы Украины используют дроны FP-1 для ударов по России, в частности по Республике Коми, поскольку они малозаметны на радарах, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти беспилотники разработаны совместно Украиной и Чехией, они обладают высокой дальностью полета и сложны для обнаружения благодаря особенностям конструкции.

Для нанесения ударов ВСУ по РФ используются дроны FP-1. Это совместная разработка Украины и Чехии. Чехия делает двигатели, на Украине дрон собирают как конструктор. Дальность полета этого дрона составляет 1600 километров. Особенностью конструкции является то, что корпус представляет собой копию крылатых ракет Storm Shadow, только уменьшенных размеров. Эти ракеты благодаря своей особой форме имеют низкую эффективную поверхность рассеяния, то есть они малозаметны. Кроме того, корпус также изготавливается из композитных материалов. Дрон малозаметен на экранах радаров, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что бомбовая нагрузка FP-1 составляет до 120 килограммов. По его словам, при увеличении дальности полета она может сокращаться, что позволяет дрону достигать удаленных целей, например Республики Коми. Также военэксперт добавил, что FP-1 обладает усовершенствованной защитой от средств радиоэлектронной борьбы.

Бомбовая нагрузка FP-1 может быть до 120 килограммов, но если мы увеличиваем дальность, например, до 1700 километров, как при ударе по Республике Коми, то нагрузка может быть сокращена до 50 килограммов, за счет этого увеличивается количество топлива. Дрон имеет усовершенствованную систему защиты от РЭБов, с ним достаточно сложно бороться с помощью системы РЭБ. При этом практически все дроны сбиваются. Сегодня мы уже научились работать по крылатым ракетам. Это нам облегчает решение задачи по уничтожению этих беспилотников, — подытожил Кнутов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что для ночной атаки на российские регионы, которая произошла 10 августа, ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источника, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.