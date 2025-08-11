Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:08

Военэксперт объяснил, как украинские дроны FP-1 долетели до Республики Коми

Военэксперт Кнутов: долетевшие до Коми дроны ВСУ FP-1 малозаметны на радарах

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины используют дроны FP-1 для ударов по России, в частности по Республике Коми, поскольку они малозаметны на радарах, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти беспилотники разработаны совместно Украиной и Чехией, они обладают высокой дальностью полета и сложны для обнаружения благодаря особенностям конструкции.

Для нанесения ударов ВСУ по РФ используются дроны FP-1. Это совместная разработка Украины и Чехии. Чехия делает двигатели, на Украине дрон собирают как конструктор. Дальность полета этого дрона составляет 1600 километров. Особенностью конструкции является то, что корпус представляет собой копию крылатых ракет Storm Shadow, только уменьшенных размеров. Эти ракеты благодаря своей особой форме имеют низкую эффективную поверхность рассеяния, то есть они малозаметны. Кроме того, корпус также изготавливается из композитных материалов. Дрон малозаметен на экранах радаров, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что бомбовая нагрузка FP-1 составляет до 120 килограммов. По его словам, при увеличении дальности полета она может сокращаться, что позволяет дрону достигать удаленных целей, например Республики Коми. Также военэксперт добавил, что FP-1 обладает усовершенствованной защитой от средств радиоэлектронной борьбы.

Бомбовая нагрузка FP-1 может быть до 120 килограммов, но если мы увеличиваем дальность, например, до 1700 километров, как при ударе по Республике Коми, то нагрузка может быть сокращена до 50 килограммов, за счет этого увеличивается количество топлива. Дрон имеет усовершенствованную систему защиты от РЭБов, с ним достаточно сложно бороться с помощью системы РЭБ. При этом практически все дроны сбиваются. Сегодня мы уже научились работать по крылатым ракетам. Это нам облегчает решение задачи по уничтожению этих беспилотников, — подытожил Кнутов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что для ночной атаки на российские регионы, которая произошла 10 августа, ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источника, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

ВСУ
дроны
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
В Госдуме ответили, могут ли уволить предпенсионеров из-за длинного отпуска
Погода в Москве во вторник, 12 августа: ждать ли ливни и сильный ветер
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.