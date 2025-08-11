Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:07

Похороны Ивана Краско отложили из-за дочери

Дочь Ивана Краско попросила перенести похороны отца

Иван Краско Иван Краско Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Народного артиста России Ивана Краско изначально планировали похоронить 11 августа, но прощание перенесли. Источник в театре им. В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, где служил Краско, рассказал NEWS.ru, что об этом попросила вторая дочь артиста Юлия. Она живет в Польше в Варшаве и не успела прилететь в понедельник. Дочь звонила в театр и беседовала с его художественным руководителем Виктором Минковым, который взял на себя все заботы по прощанию с Краско.

Похороны перенесли на среду, 13 августа. Юлия приедет попрощаться с отцом, однако пока неизвестно, одна или с ней будет внучка артиста Ксения.

Прощание с Иваном Краско пройдет в театре имени З. Ф. Комиссаржевской. Затем церемония двинется на кладбище в Комарово. В местной часовне пройдет обряд отпевания, после этого артист будет захоронен в фамильной могиле, рядом с сыном — актером Андреем Краско.

Ушедший из жизни народный артист Иван Краско был одним из символов петербургского театра, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые приводит пресс-служба Смольного, российская культура понесла большую утрату в связи со смертью актера, дебютировавшего в кино в 1961 году.

Иван Краско
актеры
прощание
театры
Екатерина Попова
Е. Попова
Мариана Саид Шах
М. Саид Шах
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.