Похороны Ивана Краско отложили из-за дочери

Народного артиста России Ивана Краско изначально планировали похоронить 11 августа, но прощание перенесли. Источник в театре им. В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, где служил Краско, рассказал NEWS.ru, что об этом попросила вторая дочь артиста Юлия. Она живет в Польше в Варшаве и не успела прилететь в понедельник. Дочь звонила в театр и беседовала с его художественным руководителем Виктором Минковым, который взял на себя все заботы по прощанию с Краско.

Похороны перенесли на среду, 13 августа. Юлия приедет попрощаться с отцом, однако пока неизвестно, одна или с ней будет внучка артиста Ксения.

Прощание с Иваном Краско пройдет в театре имени З. Ф. Комиссаржевской. Затем церемония двинется на кладбище в Комарово. В местной часовне пройдет обряд отпевания, после этого артист будет захоронен в фамильной могиле, рядом с сыном — актером Андреем Краско.

Ушедший из жизни народный артист Иван Краско был одним из символов петербургского театра, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые приводит пресс-служба Смольного, российская культура понесла большую утрату в связи со смертью актера, дебютировавшего в кино в 1961 году.