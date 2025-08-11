Американские СМИ обвинили в сознательном искажении правды о России Ведущий Джилл: американские СМИ предвзято подают информацию о России и Украине

Американские СМИ сознательно искажают информацию о России и украинском конфликте, заявил известный радиоведущий и политический обозреватель Стив Джилл в беседе с ТАСС. По его мнению, объективное освещение событий могло бы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой, однако большинство журналистов в США не готовы к правдивым репортажам.

СМИ настолько сильно искажают информацию о России, что ни американский народ, ни члены Конгресса, ни даже администрация [президента США Дональда] Трампа не видят реальной картины происходящего в России и на Украине, — подчеркнул эксперт.

Джилл обратил внимание на парадокс: при активном освещении событий в Газе американские медиа игнорируют необходимость честного репортажа из Москвы или Донбасса. Обозреватель убежден, что позиция Вашингтона изменилась бы, если бы политики лично столкнулись с последствиями конфликта. Эксперт привел данные опроса Gallup, согласно которым 69% украинцев выступают за мирные переговоры.

По его словам, лишь единицы в американской медиасфере готовы отказаться от навязанных нарративов в пользу правдивой журналистики. Эксперт выразил сожаление, что большинство СМИ предпочитают нагнетать конфронтацию вместо поиска путей к диалогу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на фоне будущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявил, что Москва якобы попытается обмануть Вашингтон. По его словам, Киев каждый день связывается с американской стороной.