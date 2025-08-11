В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в аэропорту Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Запрет начал действовать днем 11 августа, около полудня.

До этого международный аэропорт Саратова (Гагарин) временно прекратил обслуживание рейсов с 09:48 по московскому времени. Росавиация пояснила, что ограничения также связаны с безопасностью гражданских авиаперевозок. О возобновлении работы пообещали сообщить дополнительно.