Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:42

Аэропорт в российском городе временно перестал работать

В аэропорту Самары ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Фото: Andrey Makhonin/Global Look Press

В понедельник, 11 августа, в аэропорту Самары были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, это сделали ради обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Самара (Курумоч), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Пензы. Это произошло в районе четырех часов утра 11 августа. Спустя два часа воздушная гавань возобновила работу. Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что ограничения также вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Чита — Чара, развернулся на полпути. По предварительной информации, в моторное масло попала стружка. На борту находились 46 пассажиров, посадка в аэропорту вылета прошла успешно.

Кроме того, самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причиной стало срабатывание аварийной сигнализации на борту.

Самара
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
В Госдуме ответили, могут ли уволить предпенсионеров из-за длинного отпуска
Погода в Москве во вторник, 12 августа: ждать ли ливни и сильный ветер
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.