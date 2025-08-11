Аэропорт в российском городе временно перестал работать В аэропорту Самары ввели ограничения на прием и отправку рейсов

В понедельник, 11 августа, в аэропорту Самары были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, это сделали ради обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Самара (Курумоч), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Пензы. Это произошло в районе четырех часов утра 11 августа. Спустя два часа воздушная гавань возобновила работу. Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что ограничения также вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Чита — Чара, развернулся на полпути. По предварительной информации, в моторное масло попала стружка. На борту находились 46 пассажиров, посадка в аэропорту вылета прошла успешно.

Кроме того, самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причиной стало срабатывание аварийной сигнализации на борту.