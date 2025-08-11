Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы Росавиация: аэропорт Саратова временно перестал принимать и выпускать самолеты

Международный аэропорт Саратова «Гагарин» временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Соответствующие изменения вступили в силу около 09:48 по московскому времени.

Аэропорт Саратов (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы авиагавани в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее Международный аэропорт Калуги имени Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Как сообщил Кореняко, изменения, необходимые для обеспечения безопасности полетов, вступили в силу около 08:00 мск.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова, также известного как «Стригино». Длительность ограничений и их причина не уточняются. Кроме того, схему работы изменил аэропорт Пензы.