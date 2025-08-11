Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:54

Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы

Росавиация: аэропорт Саратова временно перестал принимать и выпускать самолеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный аэропорт Саратова «Гагарин» временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Соответствующие изменения вступили в силу около 09:48 по московскому времени.

Аэропорт Саратов (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы авиагавани в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее Международный аэропорт Калуги имени Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Как сообщил Кореняко, изменения, необходимые для обеспечения безопасности полетов, вступили в силу около 08:00 мск.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова, также известного как «Стригино». Длительность ограничений и их причина не уточняются. Кроме того, схему работы изменил аэропорт Пензы.

аэропорты
Саратов
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Старейшие действующие храмы России
В Британии поставили крест на позиции Киева по территориальным уступкам
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.