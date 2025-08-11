Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 05:33

Росавиация ограничила работу аэропорта Нижнего Новгорода

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Длительность ограничений и их причина не уточняются.

Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что в Республике Коми и Татарстане были активированы системы предупреждения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Так, в Ухте через уличные громкоговорители транслировались предупреждения о беспилотной опасности. По данным местных источников, проводилась эвакуация посетителей из одного из торговых центров города.

До этого в Краснодарском крае были зафиксированы последствия падения обломков сбитого беспилотника. Как сообщили в региональном оперативном штабе, возгорание сухой травы произошло на окраине Крымска вблизи железнодорожных путей. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место для ликвидации огня.

Росавиация
Нижний Новгород
ограничения
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о серьезной опасности грязной вытяжки в ванной комнате
Для российских предпенсионеров планируют увеличить отпуск
Лидеры ЕС задались целью поговорить с Трампом раньше Путина
Стало известно о планах радикалов занять часть Белоруссии
SHOT выяснил, что ПВО отражает налет украинских дронов в российском городе
Росавиация ограничила работу аэропорта Нижнего Новгорода
«Госуслуги» ожидает масштабное изменение
В США может произойти мощный катаклизм и гигантское цунами
Разгром ВСУ в ДНР и удар по узлу связи: успехи ВС РФ к утру 11 августа
В Госдуме объяснили долги предпринимателей на 767 млрд рублей
Генсек НАТО предположил, чем закончится встреча Трампа и Путина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 августа
«Безумие»: отец Илона Маска о том, какой образ России сложился на Западе
В Херсоне прогремела серия мощных взрывов
Минпросвещения озвучило продолжительность нового учебного года
В России предложили повысить возраст покупки алкоголя
Названы масштабы разрушений в Турции после землетрясения
«Временные ограничения»: российский аэропорт изменил схему работы
Секретная служба в США сняла жилье на Аляске перед встречей Путина и Трампа
В Госдуме рассказали, какую льготу получит МСП в октябре 2025 года
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.