Росавиация ограничила работу аэропорта Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Длительность ограничений и их причина не уточняются.

Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что в Республике Коми и Татарстане были активированы системы предупреждения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Так, в Ухте через уличные громкоговорители транслировались предупреждения о беспилотной опасности. По данным местных источников, проводилась эвакуация посетителей из одного из торговых центров города.

До этого в Краснодарском крае были зафиксированы последствия падения обломков сбитого беспилотника. Как сообщили в региональном оперативном штабе, возгорание сухой травы произошло на окраине Крымска вблизи железнодорожных путей. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место для ликвидации огня.