Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 14:21

Рухнувший дрон устроил пожар перед железной дорогой на Кубани

В Крымске вспыхнул пожар перед железной дорогой из-за падения БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожар начался рядом с железной дорогой на окраине Крымска в Краснодарском крае в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщили в региональном оперативном штабе. Там загорелась сухая трава. На место прибыли пожарные расчеты.

В Крымске — на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчеты, — говорится в сообщении.

Кроме того, обломки БПЛА рухнули на территорию частного домовладения в Славянске-на-Кубани. Уточняется, что в результате погибших и пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры также зафиксировано не было.

Ранее военный эксперт и историк Юрий Кнутов спрогнозировал, что налеты украинских беспилотников на российские регионы прекратятся, когда ВС РФ уничтожат все места производства БПЛА на Украине и инфраструктуру для обучения дроноводов. По его мнению, в противном случае атаки продолжатся. Кнутов назвал это самой главной задачей для российской армии.

Краснодарский край
Кубань
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
пожары
возгорания
