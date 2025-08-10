Рухнувший дрон устроил пожар перед железной дорогой на Кубани В Крымске вспыхнул пожар перед железной дорогой из-за падения БПЛА

Пожар начался рядом с железной дорогой на окраине Крымска в Краснодарском крае в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщили в региональном оперативном штабе. Там загорелась сухая трава. На место прибыли пожарные расчеты.

В Крымске — на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчеты, — говорится в сообщении.

Кроме того, обломки БПЛА рухнули на территорию частного домовладения в Славянске-на-Кубани. Уточняется, что в результате погибших и пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры также зафиксировано не было.

Ранее военный эксперт и историк Юрий Кнутов спрогнозировал, что налеты украинских беспилотников на российские регионы прекратятся, когда ВС РФ уничтожат все места производства БПЛА на Украине и инфраструктуру для обучения дроноводов. По его мнению, в противном случае атаки продолжатся. Кнутов назвал это самой главной задачей для российской армии.