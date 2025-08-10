Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 15:40

В Республике Коми и Татарстане сработали системы оповещения об угрозах БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Республике Коми и Татарстане активированы системы предупреждения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал Baza. Так, в городе Ухте через уличные громкоговорители транслируются предупреждения о беспилотной опасности. По данным местных источников, проводится эвакуация посетителей из одного из торговых центров города.

В Татарстане официально объявлен режим «Беспилотная опасность». В международном аэропорту Казани зафиксированы задержки шести авиарейсов, однако представители аэропорта заявляют, что все системы функционируют в обычном режиме, а задержки носят временный характер.

Ранее в Краснодарском крае зафиксированы последствия падения обломков сбитого беспилотника. Как сообщили в региональном оперативном штабе, возгорание сухой травы произошло на окраине Крымска вблизи железнодорожных путей. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место для ликвидации огня. Еще один инцидент зарегистрирован в Славянске-на-Кубани, где фрагменты беспилотного аппарата упали на территорию частного домовладения.

В свою очередь в Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Миллеровского района Олег Коваленко сообщил о повреждении нескольких частных домов обломками украинского беспилотника. По его информации, ночная атака была успешно отражена системами противовоздушной обороны. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

