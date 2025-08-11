Аэропорт Калуги ограничил прием и выпуск самолетов

Международный аэропорт Калуги имени Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Соответствующие изменения вступили в силу около 08:00 по московскому времени.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул он.

По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы аэропорта в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Пензы. Это произошло в районе четырех часов утра 11 августа. Спустя два часа воздушная гавань возобновила работу. Кореняко отметил, что ограничения также вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Чита — Чара, развернулся на полпути. По предварительной информации, в моторное масло попала стружка. На борту находились 46 пассажиров, посадка в аэропорту вылета прошла успешно.