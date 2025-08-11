Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 08:11

Аэропорт Калуги ограничил прием и выпуск самолетов

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Международный аэропорт Калуги имени Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Соответствующие изменения вступили в силу около 08:00 по московскому времени.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул он.

По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы аэропорта в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Пензы. Это произошло в районе четырех часов утра 11 августа. Спустя два часа воздушная гавань возобновила работу. Кореняко отметил, что ограничения также вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Чита — Чара, развернулся на полпути. По предварительной информации, в моторное масло попала стружка. На борту находились 46 пассажиров, посадка в аэропорту вылета прошла успешно.

аэропорты
Калуга
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Маска объяснил, зачем СМИ Запада искажают информацию о России
ФСБ раскрыла неожиданные детали убийства вице-мэра Ставрополя
Битва за уголь с ВСУ была выиграна Россей
«Не будут улыбаться»: Дмитриев о встрече Путина и Трампа
Появились кадры поимки пенсионерок, которых Киев готовил как «живых бомб»
Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
ВС России ударили по целям в Сумах и Шостке
Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в сентябре
Шпионская деятельность Украины в России оказалась в глубоком кризисе
Стало известно, кто убил главу батальона «АрБат» в ЖК «Алые паруса»
В ФСБ раскрыли схему использования россиян Киевом в качестве смертников
Пьяный россиянин набросился с кулаками на подполковника полиции во Вьетнаме
ВС России поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в Сумской области
В США опасаются, что Европа отвергнет итоги встречи Путина с Трампом
Вейпы и энергетики под одним брендом запретили в России
Индекс МосБиржи взлетел выше трех тысяч пунктов впервые за четыре месяца
Восточный завтрак: готовим шакшуку — вкусную яичницу с томатами
Киев уличили в попытке сделать «живые бомбы» из пенсионерок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.