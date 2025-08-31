Мать с двумя детьми не пустили в самолет, отдав их места молодой паре SHOT: россиянку с двумя детьми сняли с рейса Сочи — Москва из-за овербукинга

Сотрудники авиакомпании «Победа» отказали женщине с двумя детьми в перелете из Сочи в Москву, сославшись на овербукинг, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, сначала рейс задержали почти на четыре часа, а когда семья пошла на посадку, увидела, что автобус с пассажирами уже уехал к самолету.

По словам россиянки, ей отказали в регистрации, сославшись на окончание посадки. При этом возле стойки были два других пассажира, которых не успели зарегистрировать на рейс из-за технического сбоя. Они ждали дополнительного автобуса. Позднее выяснилось, что юношу и девушку посадили на места женщины с детьми.

Россиянка заявила, что после инцидента авиакомпания не выходит с ней на связь. Кроме того, женщину возмутило, что ей не предоставили билеты на другой рейс, питание и проживание. Чтобы вернуться в Москву, пассажирке пришлось занимать деньги у знакомых и снимать жилье на время ожидания вылета.

Ранее юрист Михаил Салкин объяснил, что в случае недопуска на рейс из-за овербукинга россияне имеют право вернуть стоимость билета и компенсировать убытки, включая расходы на проживание во время ожидания вылета. Если авиакомпания не решает вопрос потерпевшего, можно обратиться в Росавиацию и Роспотребнадзор, уточнил эксперт.