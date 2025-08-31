День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 15:47

Мать с двумя детьми не пустили в самолет, отдав их места молодой паре

SHOT: россиянку с двумя детьми сняли с рейса Сочи — Москва из-за овербукинга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники авиакомпании «Победа» отказали женщине с двумя детьми в перелете из Сочи в Москву, сославшись на овербукинг, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, сначала рейс задержали почти на четыре часа, а когда семья пошла на посадку, увидела, что автобус с пассажирами уже уехал к самолету.

По словам россиянки, ей отказали в регистрации, сославшись на окончание посадки. При этом возле стойки были два других пассажира, которых не успели зарегистрировать на рейс из-за технического сбоя. Они ждали дополнительного автобуса. Позднее выяснилось, что юношу и девушку посадили на места женщины с детьми.

Россиянка заявила, что после инцидента авиакомпания не выходит с ней на связь. Кроме того, женщину возмутило, что ей не предоставили билеты на другой рейс, питание и проживание. Чтобы вернуться в Москву, пассажирке пришлось занимать деньги у знакомых и снимать жилье на время ожидания вылета.

Ранее юрист Михаил Салкин объяснил, что в случае недопуска на рейс из-за овербукинга россияне имеют право вернуть стоимость билета и компенсировать убытки, включая расходы на проживание во время ожидания вылета. Если авиакомпания не решает вопрос потерпевшего, можно обратиться в Росавиацию и Роспотребнадзор, уточнил эксперт.

самолеты
рейсы
авиакомпании
овербукинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подстава» от ФРГ и удар по огромному хабу: новости СВО к вечеру 31 августа
«Не от их души»: Захарова раскрыла корни русофобии в Италии
Baza: в Подмосковье грабители избили экс-депутата и министра Калашникова
В Нидерландах предложили сэкономить миллиарды евро с помощью Украины
В Совфеде озвучили последствия отказа от отправки военных ФРГ на Украину
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты
Мерц объяснил, обсуждает ли Запад отправку войск на Украину
В Архангельской области обиженный подросток ударил школьника ножом
Умерла «железная бабушка» Мария Колтакова: причины, последние дни, рекорды
Простой торт с орехами и грушами: встречаем осень вкусной выпечкой
Сборная Иордании прилетела в Москву на товарищеский матч
Суд признал дискриминацией найм персонала исключительно среди славян
Путин встретился с Пашиняном в Китае
Фон дер Ляйен анонсировала новый план увеличения оборонных инвестиций ЕС
В ОДКБ жестко прошлись по НАТО
Москвич отделался минимальным штрафом за избиение кота у всех на глазах
В Германии лишат украинских беженцев пособий при одном условии
Хабиба захотели увидеть в бою с Макгрегором в Белом доме
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
Жители Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.