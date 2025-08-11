Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:16

В Госдуме назвали два варианта, откуда могли атаковать республику Коми

Депутат Милонов: атаковавшие Коми БПЛА могли запустить из нейтральных вод

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Беспилотники, которые атаковали республики Коми 10 августа, могли запустить либо из нейтральных вод, либо изнутри России при помощи украинских диверсантов, попавших в страну под видом беженцев, допустил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru. По его словам, корабли с БПЛА изначально могли выйти из стран Прибалтики.

Есть два варианта: либо это некие «ждуны», которых мы запустили большое количество, не отфильтровав. Да, есть действительно нуждающиеся люди, но есть и враги. Либо это запускают часто из нейтральных вод. Из Прибалтики, в частности, выходят корабли, а также из других западных стран. Корабли выходят в нейтральные воды, оттуда летят самолеты, — полагает Милонов.

Он напомнил, что ранее ВСУ использовали корабли, входившие в зерновую сделку. На них, отметил депутат, располагались пусковые установки, с которых взлетали беспилотники.

Поэтому нужно внимательно следить за ситуацией. Понятно, что время расслабляться уже закончилось. Любые НПЗ и другие объекты должны быть оснащены антидроновой защитой. Над танками, над цистернами — их не так много, надо натянуть антидроновую сетку. Да, она не дает 100% гарантии, но существенно снижает ущерб. Начните, не ленитесь. Дороже будет восстанавливать потом, — заключил парламентарий.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявлял NEWS.ru, что ВСУ используют дроны FP-1 для ударов по России, в частности по Республике Коми, поскольку они малозаметны на радарах. По его словам, эти беспилотники разработаны совместно Украиной и Чехией, они обладают высокой дальностью полета и сложны для обнаружения благодаря особенностям конструкции.

Россия
Госдума
Виталий Милонов
атаки ВСУ
дроны
