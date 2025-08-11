«Не диагноз»: депутат об идее увеличить отпуск предпенсионерам

Увеличение отпуска предпенсионерам может привести к дискриминации, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, предоставление дополнительных льгот этой категории граждан создаст неравные условия на рынке труда и спровоцирует нежелание работодателей трудоустраивать таких сотрудников.

На мой взгляд, предоставлять предпенсионерам такие же права, как, например, родителям с детьми-инвалидами, неправильно, потому что предпенсионер — это не диагноз, это не значит, что человек является нетрудоспособным. Предоставление дополнительных дней оплачиваемого отпуска — это заведомо мягкая дискриминация. Работодатели будут изыскивать всеми средствами возможности не принимать предпенсионеров на работу с тем, чтобы не предоставлять за свой счет дополнительные оплачиваемые дни отпуска, — пояснила Бессараб.

Она добавила, что предпенсионеры в РФ обладают рядом уникальных социальных гарантий. По ее словам, например, они могут проходить бесплатную диспансеризацию чаще, чем граждане, которым исполнилось 40 лет.

У нас сегодня предпенсионеры обладают рядом уникальных социальных гарантий, которые не допускают, например, увольнения, в том числе не допускают непринятия на работу. Есть возможность проходить диспансеризацию бесплатно в более короткий период и чаще, чем граждане, которым исполнилось 40. Кроме того, есть ряд официальных гарантий, льгот, установленных региональным законом, — резюмировала Бессараб.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что работодатели не смогут уволить предпенсионеров в случае, если будет принято решение официально увеличить длительность их отпуска на семь дней. Парламентарий обратил внимание, что увольнение в таком случае будет считаться дискриминацией.