Переехавший в США россиянин рассказал о российских продуктах в Нью-Йорке

Переехавший в США россиянин Григорий рассказал о жизни без знания английского языка на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. В беседе с изданием Lenta.ru он отметил, что в местных магазинах продают российские продукты.

Россиянин попал в США через Мексику, поскольку не хотел ждать визу. Сначала Григорий жил в Сакраменто в Калифорнии, но позже решил перебраться к другу в Нью-Йорк. Григорий назвал свою жизнь очень комфортной, поскольку мужчина находился в привычной среде. На Брайтон-Бич можно было общаться на русском языке, в магазинах были знакомые продукты. Именно там россиянин нашел самый вкусный плов в своей жизни.

Почти всегда я общался с людьми на русском, так как в знании английского попросту не было необходимости, – уточнил Григорий.

Ранее стало известно, что бомжующий в Нью-Йорке российский певец и транссексуал (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Оскар начал зарабатывать проституцией. По данным источника, он берет от $6 (500 рублей), чтобы ему хватало на сигареты и выпивку. Автор хита «Между мной и тобой» привлекает клиентов в красном платье в районе Квинс, куда он переместился с Брайтон-Бич.