Налет на Москву, смертницы, теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 11 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники противника впервые с начала спецоперации совершили налет на Республику Коми. В Подмосковье спецслужбы пресекли теракты, которые Киев собирался устроить с помощью обманутых пенсионерок. Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на Транссибирской магистрали. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.
Системы ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над регионами РФ
В ночь на 11 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 10 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 32 дрона.
По данным ведомства, семь воздушных целей было ликвидировано над Белгородской областью, по пять — над Брянской и Калужской областями, четыре — над Крымом. Еще по два беспилотника уничтожили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Московской областями, один — над Тульской областью.
Собянин сообщил о налете дронов ВСУ на Москву
Утром 11 августа ВСУ продолжили наносить удары по РФ. Под огнем оказались три региона, в том числе Нижегородская область. Силы ПВО сбили в общей сложности семь БПЛА, заявили в военном ведомстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 11 августа противник пытался атаковать столицу с помощью как минимум пяти беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
«Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Стало известно число жертв атаки БПЛА ВСУ на Нижегородскую область
В Арзамасском округе Нижегородской области в результате ночной атаки БПЛА на две промышленные зоны погиб сотрудник предприятия, еще двое получили ранения, сообщил губернатор Глеб Никитин. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
«При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего мои соболезнования», — написал глава региона в Telegram-канале.
Налет дронов ВСУ на предприятие в Туле привел к гибели людей
Глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что за минувшую ночь регион атаковали 11 беспилотников ВСУ. По словам губернатора, два человека погибли, трое пострадали.
«Не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», — написал Миляев в Telegram-канале.
Украинские БПЛА атаковали Республику Коми впервые с начала СВО
Вооруженные силы Украины атаковали Республику Коми впервые с начала СВО. По предварительным данным, для удара использовались польские беспилотники FlyEye, запущенные с территории Черниговской области. Минобороны России эти данные не комментировало.
В Ухте, расположенной на расстоянии 1,7 тысячи километров от украинской границы, местные жители сообщили о звуках, похожих на взрывы. Канал пишет, что в городе была объявлена тревога и началась эвакуация посетителей из торгового центра в качестве меры предосторожности.
Длина дронов FlyEye составляет два метра. Их максимальная скорость — 120 км/ч, рабочая высота — до 3,5 тысячи метров. БПЛА могут нести до четырех килограммов боевой нагрузки.
Силовики пресекли спланированную в Киеве диверсию на Транссибе
Силовики задержали в Благовещенске жителя Амурской области за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. По информации ведомства, мужчина действовал по заданию украинской террористической организации.
«Амурчанин <…> согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба», — подчеркнули в ФСБ.
Злоумышленника заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Гладков назвал число жертв украинских атак на Белгородчину
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 42 населенных пункта региона, применив артиллерию и 143 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены три многоквартирных и 12 частных домов, коммерческие и социальные объекты, спецтехника, грузовые и легковые машины. В поселке Уразово под огнем оказался храм иконы Божией Матери «Знамение».
По словам губернатора, в районе села Никольского водитель легкового автомобиля пострадал при атаке FPV-дрона. В Новой Таволжанке мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ. В селе Маломихайловка артиллерийский огонь привел к ранению трех бойцов подразделения «Орлан».
Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.
Киев уличили в попытке сделать «живые бомбы» из пенсионерок
Украинские спецслужбы используют граждан России в качестве смертников для совершения терактов, заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ. По информации ведомства, такие методы применяют Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, а также украинские националистические структуры.
«Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение», — подчеркнули в ФСБ.
Ранее стало известно, что украинские спецслужбы попытались превратить пятерых пенсионерок, обманутых мошенниками, в «живые бомбы». По сведениям ФСБ, Киев планировал использовать женщин для совершения терактов против российских военных в Подмосковье.
Сотрудники спецслужб Украины обманным путем похитили денежные средства пенсионерок после того, как позвонили им через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Пообещав вернуть деньги, они заставили пожилых женщин следить за военными.
«По замыслу спецслужб Украины, для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые предметы», — отметили в ФСБ.
В ДНР оценили последствия украинских ударов по региону
В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы два случая ведения огня со стороны ВСУ.
По данным ведомства, украинские солдаты выпустили два боеприпаса по населенным пунктам на Горловском направлении. Сведений о пострадавших не поступало. Повреждений жилых домов и инфраструктурных объектов не было зафиксировано.
