ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы

В понедельник, 11 августа, силы противовоздушной обороны сбили пятый за утро украинских беспилотник, летевший в сторону Москвы, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на место падения обломков дрона выехали сотрудники экстренных служб.

Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 10 регионов России в ночь на 11 августа. В общей сложности были перехвачены и уничтожены 32 цели. Больше всего дронов, а именно семь, сбили над Белгородской областью.

До этого сообщалось о первой атаке ВСУ на республику Коми с начала СВО. По данным источника, для удара с расстояния 1700 километров могли использовать польские беспилотники FlyEye с максимальной нагрузкой четыре килограмма. Такие дроны способны находиться в воздухе до 1,5 часа на высоте 3500 метров, они оснащены камерами и тепловизорами.