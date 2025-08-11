Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 08:41

В ФСБ раскрыли схему использования россиян Киевом в качестве смертников

ФСБ: спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спецслужбы в Киеве обманом используют граждан России в качестве смертников для совершения терактов, заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ. По информации ведомства, данными методами не гнушаются Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, а также украинские националистические структуры, передает ТАСС.

Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, — подчеркнули в ФСБ.

Там напомнили, что сотрудники спецслужб и полиции, работники государственных и муниципальных органов власти и банков никогда не будут звонить по телефону или через мессенджеры с требованиями перевести деньги на так называемые безопасные счета. Чтобы избежать провокаций со стороны злоумышленников, следует по возможности воздерживаться от использования Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы попытались превратить пятерых пенсионерок, обманутых мошенниками, в «живые бомбы». По сведениям ФСБ, Киев планировал использовать женщин для терактов против российских военных на территории Подмосковья. Предполагалось, что они передадут солдатам закамуфлированную взрывчатку.

Украина
теракты
россияне
спецслужбы
