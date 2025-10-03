Датская разведка раскрыла, ждет ли страну нападение России

Датские спецслужбы не рассматривают Россию как источник прямой угрозы военного вторжения, заявил руководитель военной разведки Дании Томас Аренкиль в эфире национального телеканала TV2. При этом разведывательная служба страны пришла к выводу, что риск совершения диверсионных актов остается значительным.
Мы по-прежнему считаем, что Россия не осуществит военное нападение, — процитировали Аренкиля датские журналисты.
По информации телеканала, вероятность диверсий против вооруженных сил государства оценивается разведкой как «высокая». В то же время в открытых источниках не было представлено конкретных доказательств, подтверждающих существование подобных планов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Дании начали срочный призыв военнослужащих из резерва. Мобилизация связана с участившимися случаями появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов, которые фиксировались над военными объектами, включая авиабазы Каруп и Скридструп, а также казармы в Хольстебро. Министерство обороны Дании воздерживается от официальных комментариев по поводу данной ситуации.