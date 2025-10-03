Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:11

Датская разведка раскрыла, ждет ли страну нападение России

Глава разведки Дании заявил, что не видит угрозы нападения со стороны России

Датские спецслужбы не рассматривают Россию как источник прямой угрозы военного вторжения, заявил руководитель военной разведки Дании Томас Аренкиль в эфире национального телеканала TV2. При этом разведывательная служба страны пришла к выводу, что риск совершения диверсионных актов остается значительным.

Мы по-прежнему считаем, что Россия не осуществит военное нападение, — процитировали Аренкиля датские журналисты.

По информации телеканала, вероятность диверсий против вооруженных сил государства оценивается разведкой как «высокая». В то же время в открытых источниках не было представлено конкретных доказательств, подтверждающих существование подобных планов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Дании начали срочный призыв военнослужащих из резерва. Мобилизация связана с участившимися случаями появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов, которые фиксировались над военными объектами, включая авиабазы Каруп и Скридструп, а также казармы в Хольстебро. Министерство обороны Дании воздерживается от официальных комментариев по поводу данной ситуации.

