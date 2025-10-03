Россиян предупредили о второй волне активности клещей

Вторая сезонная волна активности клещей началась в России, заявил в беседе с RT доктор биологических наук Дамир Удавлиев. По его словам, первый и самый интенсивный период приходится на весенние месяцы, а второй наступает в начале осени, преимущественно в сентябре — начале октября.

Эксперт уточнил, что осенняя активность обычно ниже весенней, поэтому правильнее говорить именно о втором периоде, а не о пике. Риск быть укушенным в это время года остается высоким, особенно в регионах с теплой и дождливой осенней погодой, уточнил специалист.

Активность клещей во многом зависит от погодных условий: они наиболее активны при температуре воздуха +5…+20 градусов и достаточной влажности. Именно поэтому в прохладные и дождливые дни вероятность их встреч меньше, а в сухую и солнечную погоду — выше, — объяснил Удавлиев.

Он посоветовал не пренебрегать мерами безопасности: носить защитную одежду в парках и на дачах, пользоваться репеллентами, а после прогулок внимательно осматривать себя и своих домашних животных. Важно помнить, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, поэтому бдительность необходимо сохранять до тех пор, пока не установятся стабильно низкие температуры, резюмировал биолог.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Краснодарском крае зафиксировано 4050 случаев укусов клещей, из них 1790 пострадавших — дети младше 14 лет. Почти 14% клещей были переносчиками иксодового клещевого боррелиоза. В регионе продолжаются масштабные акарицидные обработки.