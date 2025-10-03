Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 12:10

Россиян предупредили о второй волне активности клещей

Биолог Удавлиев: в России начался второй период сезонной активности клещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вторая сезонная волна активности клещей началась в России, заявил в беседе с RT доктор биологических наук Дамир Удавлиев. По его словам, первый и самый интенсивный период приходится на весенние месяцы, а второй наступает в начале осени, преимущественно в сентябре — начале октября.

Эксперт уточнил, что осенняя активность обычно ниже весенней, поэтому правильнее говорить именно о втором периоде, а не о пике. Риск быть укушенным в это время года остается высоким, особенно в регионах с теплой и дождливой осенней погодой, уточнил специалист.

Активность клещей во многом зависит от погодных условий: они наиболее активны при температуре воздуха +5…+20 градусов и достаточной влажности. Именно поэтому в прохладные и дождливые дни вероятность их встреч меньше, а в сухую и солнечную погоду — выше, — объяснил Удавлиев.

Он посоветовал не пренебрегать мерами безопасности: носить защитную одежду в парках и на дачах, пользоваться репеллентами, а после прогулок внимательно осматривать себя и своих домашних животных. Важно помнить, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, поэтому бдительность необходимо сохранять до тех пор, пока не установятся стабильно низкие температуры, резюмировал биолог.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Краснодарском крае зафиксировано 4050 случаев укусов клещей, из них 1790 пострадавших — дети младше 14 лет. Почти 14% клещей были переносчиками иксодового клещевого боррелиоза. В регионе продолжаются масштабные акарицидные обработки.

клещи
Россия
заболевания
насекомые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе из-за ревности похитили подростка
Легендарную бригаду «Эспаньола» разбивают на части
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.