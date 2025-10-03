В Киеве во время проведения рейда на одном из местных рынков представители так называемого языкового патруля допустили оскорбительные высказывания в адрес пожилой женщины, сообщает издание «Страна.ua». Активисты проводили поиск книжной продукции на русском языке. В тех торговых точках, где обнаруживались такие издания, они осуществляли импровизированное «опечатывание», а также требовали от владельцев передать русскоязычные книги для последующей утилизации.

Пожилую женщину, выразившую свое недовольство происходящим, активисты назвали «кацапкой». Кроме того, один из участников патруля через мегафон прокричал фразу о том, что боевые действия не прекратятся, если жители бывшей советской республики не начнут использовать только свой язык.

Ранее украинские власти отказались от планов по созданию языковых патрулей на территории страны. Как заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская, подобная инициатива способна вызвать дестабилизацию в обществе, которое может воспринять данный шаг как форму давления. Омбудсмен также признала, что значительная часть граждан Украины не владеет государственным языком, что создает сложности с донесением сути такой инициативы до населения.

Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков в комментарии для NEWS.ru заявил, что отмена языковых патрулей на Украине связана с протестными настроениями среди молодежи. По его словам, политика насильственной украинизации, продолжающаяся более трех десятилетий, не принесла ожидаемых результатов.