В небе над Орском заметили украинские дроны

В Орске ликвидировали два украинских беспилотника

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Орск подвергся атаке беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, в черте города упали как минимум два сбитых дрона. В городе прозвучал сигнал тревоги, жителей предупредили об опасности. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Об угрозе также предупредил мэр Орска Василий Воробьев. Глава города посоветовал жителям сохранять спокойствие и соблюдать порядок действий при нападении дронов. Горожанам рекомендовано в том числе не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Уважаемые орчане! Опасность атаки БПЛА на территории нашего города. Прошу не поддаваться панике и соблюдать порядок действий при атаке беспилотников. В настоящий момент работают силы Министерства обороны. Просьба не выходить на улицу и не подходить к окнам, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над территорией страны: воздушные цели ликвидировали средствами ПВО в ночь на 3 октября. Дроны сбили над Черным морем, Воронежской, Белгородской, Курской областями и Республикой Крым.

Орск
беспилотники
ВСУ
ПВО
Оренбургская область
