Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 08:00

Мины-ловушки ВСУ и атака на Тулу: новости СВО на утро 11 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украинские военные минируют дороги в Запорожской области, сообщил замполит роты группировки войск «Днепр» с позывным Фара. По его словам, для этого они скидывают с БПЛА начиненные взрывчаткой тушки животных и предметы быта, например пакеты с мусором или банки.

Фара считает, что таким образом противник «пакостит чем может»: ВСУ понимают, что терпят поражение. При этом российские военные на эти уловки не попадаются, подчеркнул он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 10 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Российские артиллеристы и операторы БПЛА атаковали узел связи противника

Операторы БПЛА совместно с артиллеристами Южной группировки войск Вооруженных сил России выявили и поразили узел связи противника на Константиновском направлении, сообщили в пресс-центре группировки. Цели находились в районе населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, военнослужащие поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Он находился в районе населенного пункта Катериновка. Цель была уничтожена точным ударом артиллерийского орудия «Мста-Б».

В зоне СВО ликвидировали рекламное лицо украинского «Азова»

Российские бойцы в Донецкой Народной Республике ликвидировали Ивана Смаглюка — военнослужащего Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале военкор Руслан Татаринов. По его словам, мужчина фигурировал в качестве «рекламного лица» украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Журналист добавил, украинский военный нес службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его уничтожили в субботу, 10 августа, в Краматорске.

Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой

Расчеты комплекса «Герань» нанесли удар по командному пункту 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады ВСУ в селе Юнаковка Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. Утверждается, что удар последовал после авиаудара фугасной авиабомбы (ФАБ). Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на предприятие в Туле

В Тульской области сбили 11 БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, два человека погибли, трое пострадали.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Миляев принес соболезнования родным и близким погибших.

Военные ВС РФ нанесли удар по ВСУ в Шандриголово

Российские военные ликвидировали ключевой опорный пункт украинских сил в населенном пункте Шандриголово на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что в операции принимали участие бойцы группировки войск «Запад».

Пушилин подчеркнул, что российские войска продолжают расширять зону контроля в этом районе, включая активные боевые действия в окрестностях села Торского. По его словам, несмотря на попытки ВСУ контратаковать с использованием беспилотников и артиллерии, наступательная инициатива остается за российскими подразделениями.

Читайте также:

Разгром ВСУ в ДНР и удар по узлу связи: успехи ВС РФ к утру 11 августа

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 августа

«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше

ВСУ
Украина
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Маска объяснил, зачем СМИ Запада искажают информацию о России
ФСБ раскрыла неожиданные детали убийства вице-мэра Ставрополя
Битва за уголь с ВСУ была выиграна Россей
«Не будут улыбаться»: Дмитриев о встрече Путина и Трампа
Появились кадры поимки пенсионерок, которых Киев готовил как «живых бомб»
Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
ВС России ударили по целям в Сумах и Шостке
Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в сентябре
Шпионская деятельность Украины в России оказалась в глубоком кризисе
Стало известно, кто убил главу батальона «АрБат» в ЖК «Алые паруса»
В ФСБ раскрыли схему использования россиян Киевом в качестве смертников
Пьяный россиянин набросился с кулаками на подполковника полиции во Вьетнаме
ВС России поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в Сумской области
В США опасаются, что Европа отвергнет итоги встречи Путина с Трампом
Вейпы и энергетики под одним брендом запретили в России
Индекс МосБиржи взлетел выше трех тысяч пунктов впервые за четыре месяца
Восточный завтрак: готовим шакшуку — вкусную яичницу с томатами
Киев уличили в попытке сделать «живые бомбы» из пенсионерок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.