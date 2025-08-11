Мины-ловушки ВСУ и атака на Тулу: новости СВО на утро 11 августа

Мины-ловушки ВСУ и атака на Тулу: новости СВО на утро 11 августа

Украинские военные минируют дороги в Запорожской области, сообщил замполит роты группировки войск «Днепр» с позывным Фара. По его словам, для этого они скидывают с БПЛА начиненные взрывчаткой тушки животных и предметы быта, например пакеты с мусором или банки.

Фара считает, что таким образом противник «пакостит чем может»: ВСУ понимают, что терпят поражение. При этом российские военные на эти уловки не попадаются, подчеркнул он.

Российские артиллеристы и операторы БПЛА атаковали узел связи противника

Операторы БПЛА совместно с артиллеристами Южной группировки войск Вооруженных сил России выявили и поразили узел связи противника на Константиновском направлении, сообщили в пресс-центре группировки. Цели находились в районе населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, военнослужащие поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Он находился в районе населенного пункта Катериновка. Цель была уничтожена точным ударом артиллерийского орудия «Мста-Б».

В зоне СВО ликвидировали рекламное лицо украинского «Азова»

Российские бойцы в Донецкой Народной Республике ликвидировали Ивана Смаглюка — военнослужащего Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале военкор Руслан Татаринов. По его словам, мужчина фигурировал в качестве «рекламного лица» украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Журналист добавил, украинский военный нес службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его уничтожили в субботу, 10 августа, в Краматорске.

Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой

Расчеты комплекса «Герань» нанесли удар по командному пункту 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады ВСУ в селе Юнаковка Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. Утверждается, что удар последовал после авиаудара фугасной авиабомбы (ФАБ). Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на предприятие в Туле

В Тульской области сбили 11 БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, два человека погибли, трое пострадали.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Миляев принес соболезнования родным и близким погибших.

Военные ВС РФ нанесли удар по ВСУ в Шандриголово

Российские военные ликвидировали ключевой опорный пункт украинских сил в населенном пункте Шандриголово на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что в операции принимали участие бойцы группировки войск «Запад».

Пушилин подчеркнул, что российские войска продолжают расширять зону контроля в этом районе, включая активные боевые действия в окрестностях села Торского. По его словам, несмотря на попытки ВСУ контратаковать с использованием беспилотников и артиллерии, наступательная инициатива остается за российскими подразделениями.

