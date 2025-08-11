Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 05:12

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 августа

Военнослужащие ВСУ

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 августа

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

«Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

«При отражении атаки в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу», — написал глава региона.

В Тульской области сбили 11 БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, два человека погибли, трое пострадали.

«Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», — написал губернатор.

Российские средства ПВО за три часа, с 20:00 до 23:00 мск воскресенья, 10 августа, уничтожили 27 украинских БПЛА над регионами России, передает пресс-служба Минобороны. В ведомстве отметили, что 11 дронов сбили над Тульской областью.

«Семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Калужской области и по одному БПЛА — над территориями Московского региона и Рязанской области», — добавили в МО.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал во дворе жилого дома в Саратовской области, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, один человек погиб.

«Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб. Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

Также он информировал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие. Там сейчас работают экстренные службы.

Telegram-канал SHOT написал, что система ПВО сработала по украинским БПЛА над Воронежем, раздалось порядка пяти взрывов. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что хлопки были слышны в южной части населенного пункта, сработала сирена воздушной тревоги. Также наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, при этом информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше

Наступление ВС РФ на Харьков 10 августа: «дикие» женщины, успехи у Купянска

Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа

