Москву пытался атаковать еще один украинский дрон

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр.

Ранее мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Никольское под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что находившийся в нем мужчина получил черепно-мозговую травму.

Тем временем в Тульской области сбили 11 БПЛА. Глава региона Дмитрий Миляев написал, что два человека погибли при атаке донов на гражданское предприятие в Туле, трое пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.