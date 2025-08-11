Разгром ВСУ в ДНР и удар по узлу связи: успехи ВС РФ к утру 11 августа

Операторы БПЛА совместно с артиллеристами Южной группировки войск Вооруженных сил России выявили и поразили узел связи противника на Константиновском направлении, сообщили в пресс-центре группировки. Цели находились в районе населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 11 августа?

Российские артиллеристы и операторы БПЛА атаковали узел связи противника

«На Константиновском направлении в районе села Федоровка в ДНР расчетом БПЛА разведывательного подразделения Южной группировки войск был обнаружен узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Точный сброс боеприпаса с квадрокоптера лишил противника связи», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Он находился в районе населенного пункта Катериновка. Цель была уничтожена точным ударом артиллерийского орудия «МСТА-Б».

Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой

Расчеты комплекса «Герань» нанесли удар по командному пункту 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады ВСУ в селе Юнаковка Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Утверждается, что удар последовал после авиаудара фугасной авиабомбы (ФАБ). Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По данным источников, применение «Гераней» усилило разрушения. Собеседники издания отмечают, что некрологи украинских военнослужащих в интернете подтверждают факт авиаударов по этому пункту управления.

Военные ВС РФ нанесли удар по ВСУ в Шандриголово

Российские военные ликвидировали ключевой опорный пункт украинских сил в населенном пункте Шандриголово на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он подчеркнул, что в операции принимали участие бойцы группировки войск «Запад».

«Шандриголово — ликвидирован основной укрепленный опорный пункт противника, враг пытается контратаковать», — рассказал глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что российские войска продолжают расширять зону контроля в этом районе, включая активные боевые действия в окрестностях села Торского. По его словам, несмотря на попытки ВСУ контратаковать с использованием беспилотников и артиллерии, наступательная инициатива остается за российскими подразделениями.

Бойцы разгромили украинский пункт управления дронов в ДНР

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, мотострелки Южной группировки в ходе разведки обнаружили объект и нанесли по нему удар.

В сообщении отмечается, что поражение было достигнуто с применением 122-мм артиллерийского орудия Д-30. В результате удара противник лишился возможности корректировать свои действия с помощью БПЛА.

