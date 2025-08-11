«Зайцы, куропатки, фазаны»: ВСУ стали раскидывать мины-ловушки на дорогах ВСУ сбрасывают на Запорожскую область заминированные тушки птиц и животных

Украинские военные минируют дороги в Запорожской области, сообщил РИА Новости замполит роты группировки войск «Днепр» с позывным Фара. По его словам, для этого они скидывают с БПЛА начиненные взрывчаткой тушки животных и предметы быта, например, пакеты с мусором или банки.

Засовывают туда мину и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана, — заявил военнослужащий.

Фара считает, что таким образом противник «пакостит, чем может», ВСУ понимают, что терпят поражение. При этом российские военные на эти уловки не попадаются, подчеркнул он.

До этого российский сапер с позывным Фет раскрыл детали опасной тактики, применяемой украинскими военнослужащими. Он уточнил, что бойцы Вооруженных сил Украины часто устанавливают мины-ловушки под телами погибших солдат.

Ранее российские силовики при зачистке приграничных территорий Курской области обнаружили разложившееся тело украинского военного. Рядом лежал личный жетон, по которому установили имя погибшего — Виталий Шульц. Тело нашли у села Погребки, где ранее была разгромлена элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Останки направят в морг для передачи украинской стороне.