Умер крупнейший акционер группы «Самолет»

Крупнейший акционер группы «Самолет» Михаил Кенин умер на 57-м году жизни, говорится в пресс-релизе компании. Он был предпринимателем и инвестором, принимавшим участие в создании одного из крупнейших девелоперов России.

С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин, — сообщили в компании.

В «Самолете» выразили соболезнования семье и близким Кенина. Его также назвали Человеком с большой буквы, обладавшим природными талантами, отличными организаторскими способностями и умением принимать сложные решения. Он создал крупнейшую девелоперскую компанию в стране и внес значительный вклад в развитие отрасли.

Ранее стало известно о смерти 95-летнего актера Мохаммеда Аль-Манеа, звезды арабских сериалов. Артист, прославившийся ролями мудрых старцев в таких проектах, как «Мальчик мечты» и «Осенние листья», считался одним из основоположников кинематографа стран Персидского залива. Министр культуры Кувейта выразил соболезнования семье покойного. Точная причина смерти не называлась.