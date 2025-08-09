Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Умер звезда арабских сериалов Аль-Манеа

На 96-м году жизни умер звезда арабских сериалов Мохаммед Аль-Манеа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Звезда арабских сериалов из Кувейта Мохаммед Аль-Манеа умер на 96-м году жизни, сообщила газета Al-Anba. Причина его смерти не сообщается.

Аль-Манеа известен по сериалам «Мальчик мечты», «Разбитый кувшин», «Осенние листья». Актер в основном играл роли мудрых старцев и отцов. Артиста называют одним из пионеров киноиндустрии стран Персидского залива. Министр культуры Кувейта выразил соболезнования родным Аль-Манеа.

Ранее сообщалось о смерти российского актера Ивана Краско. В театре имени Комиссаржевской, где служил артист, рассказали, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни. Краско похоронят в Комарово под Санкт-Петербургом. Отмечается, что там же похоронен его сын — актер Андрей Краско.

Также стало известно, что первым, кто поддержал семью Ивана Краско после известия о его смерти, стал его друг и коллега по цеху — известный актер Дмитрий Харатьян. Он позвонил родным артиста и выразил соболезнования. В свою очередь художник, поэтесса и бывшая жена Ивана Краско Наталья Вяль сообщила, что благодарна судьбе за отношения с актером.

