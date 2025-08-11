Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 13:58

Трехлетняя девочка выпала с шестого этажа, когда была с няней

В Екатеринбурге трехлетняя девочка выжила после падения с шестого этажа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже жилого дома в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, она находилась под присмотром няни. При этом ребенку удалось пережить падение.

Как уточнил канал, вместе с девочкой в квартире находились еще трое детей. Сама няня кричала из окна, что она не может открыть дверь. Пострадавшая девочка находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое. Предполагается, что выжить при падении ей помог газон, смягчивший удар.

Ранее в Санкт-Петербурге мать уронила девочку, которой исполнился ровно месяц. У ребенка диагностировали перелом теменной кости, ушиб головного мозга и другие повреждения головы. По предварительной версии, мать почувствовала резкую боль в шее, разжала руки и уронила дочь на пол.

До этого в Сосновом Бору двухлетний мальчик упал из окна третьего этажа. Предполагается, что инцидент произошел из-за недосмотра родителей. Мальчик получил множественные ушибы мягких тканей тела, головы и шеи, а также ссадины. Врачам пришлось госпитализировать ребенка.

Екатеринбург
дети
падения
пострадавшие
госпитализации
