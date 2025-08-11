Младенец выпал из рук матери и получил перелом черепа в Петербурге

Врачи Детской городской больницы № 1 в Санкт-Петербурге спасают новорожденную девочку, которую уронила мать, передает «Фонтанка». У ребенка диагностировали перелом теменной кости, ушиб головного мозга и другие повреждения головы. Малышку, которой исполнился ровно месяц, привезли из квартиры в Апраксином переулке.

По предварительным данным, мать, находясь дома, почувствовала резкую боль в шее, разжала руки и уронила дочь на пол. Уточняется, что оба родителя ребенка — граждане России, мама родилась в Петербурге, отец — в Дагестане.

Ранее в Алтайском крае двухлетняя девочка захлебнулась в самодельном бассейне, сделанном из автомобильной покрышки. Пострадавшую экстренно госпитализировали, почти неделю врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось.

До этого годовалая девочка выпала с 10-го этажа в Москве. Ребенка не спасли. Трагедия произошла на Комсомольском проспекте в столичном районе Хамовники. Похожая ситуация в столице случилась на Ореховом бульваре. Там шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа. Уточняется, что она самостоятельно забралась на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, вывалилась. Ребенка экстренно госпитализировали.