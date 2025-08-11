В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из договора по РСМД В МИД заявили об отсутствии обращений Рубио из-за отказа от моратория по РСМД

Россия не получала обращений от госсекретаря США Марко Рубио по вопросу отказа Москвы от моратория по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24». В Кремле изначально не ожидали, что глава Госдепа позвонит в связи с таким решением властей РФ, отметил он.

Звонка Рубио не было. И по большому счету мы и не ожидали, что это будет. Заявление МИД о выходе из моратория содержит целый ряд конкретных и даже специализированных отсылок к тому, что происходит вокруг. И я уверен, что те, кому это положено с точки зрения служебных обязанностей в тех или иных структурах, также замыкающихся на военную сферу и безопасность на Западе, это очень четко отследили и зафиксировали, — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что Москва была вынуждена отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за агрессивной политики НАТО. По его словам, эта мера призвана охладить пыл наиболее радикально настроенных политиков Североатлантического альянса.