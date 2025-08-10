Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 12:53

«Какова альтернатива?»: в МИД объяснили отмену моратория на РСМД

Рябков назвал отмену моратория на РСМД вынужденной мерой Москвы

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Шатохина Наталья/NEWS.ru

Москве не оставалось иного выбора, кроме как снять мораторий на развертывание ракет средней дальности (РСМД), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире «Россия-1». Эта мера, по его мнению, должна отрезвить некоторых чрезмерно активных политиков в странах НАТО. США систематически наращивают присутствие своих ракетных вооружений в географически значимых точках, создавая прямые угрозы безопасности РФ, добавил он.

Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. Их немало. <...> Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах натовских, — сказал замглавы МИД.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что решение Москвы возобновить размещение ракет средней и меньшей дальности стало прямым ответом на атаки Вооруженных сил Украины по стратегическим объектам России. По его словам, эти действия ВСУ, поддержанные Западом, вынудили Кремль пересмотреть свои ограничения.

Сергей Рябков
МИД РФ
рсмд
моратории
