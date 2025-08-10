«Какова альтернатива?»: в МИД объяснили отмену моратория на РСМД

Москве не оставалось иного выбора, кроме как снять мораторий на развертывание ракет средней дальности (РСМД), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире «Россия-1». Эта мера, по его мнению, должна отрезвить некоторых чрезмерно активных политиков в странах НАТО. США систематически наращивают присутствие своих ракетных вооружений в географически значимых точках, создавая прямые угрозы безопасности РФ, добавил он.

Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. Их немало. <...> Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах натовских, — сказал замглавы МИД.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что решение Москвы возобновить размещение ракет средней и меньшей дальности стало прямым ответом на атаки Вооруженных сил Украины по стратегическим объектам России. По его словам, эти действия ВСУ, поддержанные Западом, вынудили Кремль пересмотреть свои ограничения.