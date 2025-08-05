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Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 15:11

Политолог назвал возможную причину выхода России из договора по РСМД

Политолог Перенджиев: Россия готовит мощный ответ на атаку ВСУ по аэродромам

Фото: МО РФ

Россия, отменив мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), готовит мощный ответ Вооруженным силам Украины за атаку на объекты стратегической авиации, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, действия Запада и НАТО вынудили Москву снять самоограничения и перейти к более жесткой позиции.

ВСУ был нанесен удар дронами по нашей стратегической авиации. Я думаю, что мы еще не ответили на этот удар должным образом, поэтому готовим более мощные удары по Украине, в частности по военным объектам или объектам двойного назначения. Воинствующие западники или натовцы вынудили РФ отменить мораторий на размещение РСМД. Мы должны быть готовы жестко отвечать. По моему мнению, все это — ответ на заявления со стороны США и НАТО. Это как раз и стало причиной снятия самоограничений и готовности принять бой, — высказался Перенджиев.

Он не исключил, что ответные удары ВС РФ могут быть нанесены по логистическим узлам и объектам ВПК. Политолог также добавил, что в ближайшее время станет известно, вернется ли Россия к атакам на энергетическую сферу Украины.

ВС РФ могут ответить ВСУ за атаку дронами на нашу стратегическую авиацию ударами по логистике и объектам военно-промышленного комплекса. Возможно, мы еще не наносили удары по каким-то объектам, например по серьезным транспортным коммуникациям. Пока мы прекратили наносить удары по энергетике. Вернемся мы к этому или нет? Время покажет, — резюмировал Перенджиев.

Ранее военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что Россия сняла мораторий на размещение РСМД из-за угроз со стороны Запада. По его словам, такое решение связано с ростом рисков на европейском театре военных действий и возможным размещением американских ракет «Тайфун» в Германии.

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