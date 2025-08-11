Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:17

Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России нанесли поражение по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ. Также поражены пункты временной дислокации и склады боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, операция завершилась в ходе активных действий подразделений на данном направлении.

Также Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в ночь на 11 августа. Системы ПВО сбили 32 БПЛА над 10 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую и Калужскую области, а также Крым. Наибольшее количество дронов — семь — уничтожили над Белгородской областью.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

СВО
спецоперация
беспилотники
БПЛА
ВСУ
дроны
