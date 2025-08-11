Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:36

Боец СВО раскрыл тайный смысл миротворческих идей Трампа

Боец СВО Шорохов: Трамп хочет заморозить СВО для противостояния с Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет заморозить конфликт на Украине для противостояния с Китаем на Тайване, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ветеран отряда специального назначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса, главред журнала «Политрук» Алексей Шорохов. По его словам, Вашингтон может предлагать Москве гарантии невмешательства в обмен на паузу в специальной военной операции. Он добавил, что эксцентричность президента США не делает его самостоятельным игроком.

Журналист Такер Карлсон недавно сказал, что все западные лидеры управляются внешними силами. Думаю, что он имел в виду не инопланетян, а людей конкретно и осознанно посвятивших себя злу и сосредоточивших в своих руках гигантскую власть. Трамп при всей своей эксцентричности не самостоятелен. Американский ВПК здорово нагрелся на украинском конфликте и останавливаться не собирается. Штаты готовятся к столкновению с Китаем на Тайване, поэтому две войны Боливар не потянет. Скорее всего, они прощупывают возможность заморозки СВО здесь под гарантии нашего невмешательства там, — высказался Шорохов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Трамп является единственным человеком, способным заставить западные страны не подогревать конфликт на Украине. По его словам, на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома украинский кризис станет темой номер один для обсуждения.

