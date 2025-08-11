Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 09:25

Российский город после землетрясения проверят на прочность

Специалисты Минстроя обследуют дома в Вилючинске после землетрясения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Вилючинск направляются специалисты Министерства строительства России для оценки состояния жилого фонда после сильного землетрясения 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство. Данная мера принимается по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Вилючинск сегодня в зоне особого внимания губернатора, по его просьбе в ЗАТО будут направлены эксперты Минстроя РФ, которые проведут дополнительное обследование зданий после землетрясения. Перечень наиболее пострадавших объектов для дальнейшей работы по их восстановлению будет сформирован до 15 августа, — сказали в правительстве.

Еще 10 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0. Согласно данным регионального отделения Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмической активности располагался в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине в 33 километра.

До этого член-корреспондент РАН Аркадий Тишков, являющийся ведущим специалистом в области географии, заявил о серьезных последствиях сейсмической активности для Камчатки. По его оценкам, землетрясения могут привести к изменению береговой линии — исчезновению некоторых островов и образованию новых. Ученый также отметил значительное влияние этих природных процессов на экологическую обстановку во всем регионе.

