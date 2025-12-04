Раскрыто, почему всплыли детали программы жены Зеленского по вывозу сирот

На президента Украины Владимира Зеленского может быть оказано давление в связи с участием его жены Елены в скандале по программе вывоза сирот, нарушающей права человека, заявил NEWS.ru журналист Павел Волков. По его мнению, США могут использовать эту информацию для ускорения процесса заключения мирного соглашения.

Потенциально [на Елену Зеленскую] могут завести уголовное дело. Сомневаюсь, что это будет сделано по факту. Если это действительно так, и информация всплыла не случайно, то это скорее инструмент давления на самого Зеленского, возможно, для того чтобы он ушел в отставку. На фоне «Миндичгейта», когда уже даются прямые намеки на то, что будут выписаны подозрения всему окружению Зеленского и что он сам мог быть на этих пленках, вообще не исключено, что это еще один пункт давления, — высказался Волков.

Он подчеркнул, что в настоящее время существует единственный важный вопрос, который препятствует подписанию окончательного мирного соглашения или хотя бы временного прекращения огня, — это вывод украинских военных из Донбасса. По словам журналиста, это основное требование России, от которого она не намерена отступать.

Американцы поняли, что Украина не сможет удержать Донбасс. То есть проще надавить на Киев, чтобы ВСУ вышли с этой небольшой территории. И если американцы действительно готовы давить до конца, чтобы добиться заключения мирного договора, то вполне возможно, что всплывшая информация — это очередной звоночек для Зеленского о том, что либо он должен принять это решение, либо он должен уйти, и его примет кто-то другой, — заключил Волков.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что Зеленский может уйти в отставку в ближайшее время. По мнению политика, из-за глубокого кризиса, вызванного коррупционным скандалом, президента Украины также могут устранить.