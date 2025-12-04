«Показываем, как можно делать шоу»: Корстин о новом международном турнире

Главной целью нового турнира Winline Basket Cup является предоставление командам международного опыта, заявила в интервью NEWS.ru генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Она отметила, что эти клубы абсолютно другие в баскетбольном плане.

Хочу заметить, что на сегодняшний день Winline Basket Cup одно из немногих, а то и единственное международное соревнование. Во время отстранения главная цель — привлечь иностранные команды и дать командам опыт поиграть с коллективами из Европы. У нас участвуют «Мега» [из Сербии] и «Игокеа» [из Боснии]. Сейчас это очень непросто: огромная организация, долгие согласования. Иностранные команды вообще другие в плане стиля баскетбола. Также мы хотим показать, как можно красиво делать шоу: оформление арены, привлечение известных артистов и селебрити. Пытаемся из каждого матча сделать яркое событие, и, думаю, у нас получается, — заявила Корстин.

Ранее она рассказала, что открыла свою академию из-за желания привлечь большее количество детей к баскетболу. Она отметила, что им нравится заниматься из-за отсутствия давления.