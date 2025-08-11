США хотят превратить Украину в «вооруженного дикобраза» для России WP: США нужно убедить Россию, что Украина должна быть вооружена до зубов

Американские власти рассматривают вариант сохранения Украины как мощно вооруженного государства на восточных рубежах Европы, сообщает The Washington Post. По информации издания, данный подход может стать альтернативой вступлению страны в НАТО перед предстоящими переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В публикации издания подчеркивается, что Вашингтону следует убедить Москву принять факт военного усиления Киева. Эксперты издания полагают, что такой сценарий позволит сдержать российское влияние без формального расширения Альянса.

Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием, — говорится в материале.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо срочно согласиться на перемирие и провести выборы, чтобы избежать краха Украины. Эксперт подчеркнул, что Путин и Трамп твердо намерены договориться о мирном урегулировании, и рассчитывать на поддержку ЕС в этой ситуации не стоит.