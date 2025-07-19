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19 июля 2025 в 17:54

Захарова рассказала об удивительной коллаборации с рэпером Птахой

Захарова рассказала, что работает с рэпером Птахой над совместной песней

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова на фестивале VK Fest рассказала, что полгода назад ей позвонил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и предложил коллаборацию. Дипломат уточнила, что работа началась две недели назад, но раскрывать детали не стала, передает корреспондент NEW.ru.

Дальше следите за ним, когда он это выпустит. Это удивительная история. Я, честно говоря, не могла себе это представить, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) анонсировал совместную песню с певцом Михаилом Шуфутинским. По словам артиста, премьера композиции состоится на его большом концерте в августе. Также Степанов пообещал выпуск каверов на песни групп «Любэ» и «Глупые треугольники».

Американский рэпер Снуп Догг тем временем выпустил новый клип, полностью посвященный сервису подарков в Telegram. В видео также есть отсылки на основателя мессенджера Павла Дурова, а именно его фото с козой.

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