Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 18:20

«Меня нашли продюсеры»: Захарова призналась, что снималась в кино

Захарова призналась, что в 2000-х снялась в китайском фильме о Ли Лисане

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова на фестивале VK Fest призналась, что в начале 2000-х годов в студенческие годы снималась в пятисерийном китайском фильме о политике Ли Лисане. Дипломат поделилась, что ее как студентку МГИМО пригласили на телевизионный конкурс в Китае, где она познакомилась с продюсерами, передает корреспондент NEWS.ru.

Я вот, кстати, тоже в кино снималась, не поверите. Пятисерийный телевизионный фильм начала 2000-х годов о китайском политике Ли Лисане. Нас как студентов и аспирантов МГИМО пригласили на китайский телевизионный конкурс. Там меня нашли продюсеры и пригласили. Вот такой был опыт в моей жизни. Я не имела никакой профессии, была только в перспективе блогером, но съемки случились и фильм вышел, — рассказала Захарова.

До этого Захарова рассказала, что полгода назад ей позвонил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и предложил коллаборацию. Дипломат уточнила, что работа над совместной песней началась две недели назад, но раскрывать детали не стала. Она посоветовала дальше следить за рэпером, когда он выпустит трек.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
фильмы
молодость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумской области заметили необычных бойцов в рядах ВСУ
В Дагестане опрокинулся грузовик, перевозивший в кузове около 20 детей
В Испании поймали желающих отправить ребенка на тот свет родителей
В АТОР раскрыли, были ли россияне на перевернувшемся во Вьетнаме судне
В России хотят блокировать киносайты с фильмами про нетрадиционные ценности
«Стремятся к нулю»: Алиев оценил шансы Армении стать транзитной страной
Раскрыта главная особенность 18-го пакета санкций ЕС против России
Бывший банкир объяснил, куда вкладывать деньги прямо сейчас
Алиев: Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора
Странности самоубийства Старовойта: что с ним случилось на самом деле?
Внуково и Домодедово возобновили работу после введенных ограничений
Принудительно мобилизованный солдат ВСУ расправился с инструкторами
Молодые игроки «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА необычным способом
Юрист объяснил, кого на самом деле накажут за передачу сим-карты другому
В МО озвучили внушительное количество БПЛА, сбитых за четыре часа
Алиев оценил потенциал Зангезурского коридора
Стоцкая порадовала поклонников семейным фото
Стало известно, почему Павлоград очень важен для ВСУ
Крупнейшая в мире мегаплотина может рассорить Индию и Китай
Две фуры загорелись после столкновения на «трассе смерти» под Омском
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.