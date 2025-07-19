«Меня нашли продюсеры»: Захарова призналась, что снималась в кино Захарова призналась, что в 2000-х снялась в китайском фильме о Ли Лисане

Представитель МИД РФ Мария Захарова на фестивале VK Fest призналась, что в начале 2000-х годов в студенческие годы снималась в пятисерийном китайском фильме о политике Ли Лисане. Дипломат поделилась, что ее как студентку МГИМО пригласили на телевизионный конкурс в Китае, где она познакомилась с продюсерами, передает корреспондент NEWS.ru.

Я вот, кстати, тоже в кино снималась, не поверите. Пятисерийный телевизионный фильм начала 2000-х годов о китайском политике Ли Лисане. Нас как студентов и аспирантов МГИМО пригласили на китайский телевизионный конкурс. Там меня нашли продюсеры и пригласили. Вот такой был опыт в моей жизни. Я не имела никакой профессии, была только в перспективе блогером, но съемки случились и фильм вышел, — рассказала Захарова.

До этого Захарова рассказала, что полгода назад ей позвонил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и предложил коллаборацию. Дипломат уточнила, что работа над совместной песней началась две недели назад, но раскрывать детали не стала. Она посоветовала дальше следить за рэпером, когда он выпустит трек.