Теперь не заморачиваюсь с сырниками: творожная запеканка из 3 ингредиентов — супервкусно и некалорийно, всего 180 ккал с учетом сгущенки. Мечтаете о десерте, который готовится за считанные минуты, а радует вкусом и не слишком вредит фигуре? Попробуйте эту чудесную творожную запеканку — в ней всего три продукта, а результат превосходит ожидания! Идеальный вариант для семейного завтрака или легкого вечернего угощения.

Для приготовления возьмите три яйца, банку сгущенки и 500 г творога. Яйца взбейте со сгущенкой — можно миксером или даже просто вилкой. Добавьте протертый творог и тщательно перемешайте до однородной массы. Вылейте смесь в форму, предварительно смазанную маслом, и отправьте в духовку. Выпекайте примерно 40–45 минут при 160 °C до румяной корочки. Если хотите более нежную текстуру, можете увеличить время выпекания до часа — запеканка станет еще воздушнее!

