Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году Большой театр заранее сообщит о старте продаж билетов на «Щелкунчика»

Информация о начале продажи билетов на традиционные новогодние показы балета «Щелкунчик» в Большом театре России будет опубликована заранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе культурного учреждения. В 2024 году билеты впервые продавались путем аукциона, а также были доступны на официальном сайте театра.

О начале продажи билетов на представления балета «Щелкунчик» будет объявлено дополнительно. Порядок и способы приобретения будут заблаговременно опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях Большого театра, — сказали там.

