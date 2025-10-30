Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:18

Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году

Большой театр заранее сообщит о старте продаж билетов на «Щелкунчика»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Информация о начале продажи билетов на традиционные новогодние показы балета «Щелкунчик» в Большом театре России будет опубликована заранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе культурного учреждения. В 2024 году билеты впервые продавались путем аукциона, а также были доступны на официальном сайте театра.

О начале продажи билетов на представления балета «Щелкунчик» будет объявлено дополнительно. Порядок и способы приобретения будут заблаговременно опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях Большого театра, — сказали там.

Ранее стало известно, что туристический поток в Рязань, объявленную новогодней столицей России в 2025–2026 годах, в январские праздники увеличился на 30%. Обычно россияне бронируют жилье за полтора месяца до отъезда, однако на Новый год они предпочли запланировать это заранее, более чем за три месяца.

Тем временем появилась информация, что продажи искусственных елок в России резко возросли за последний месяц. В основном покупатели отдают предпочтение бюджетным вариантам. Чаще всего покупатели выбирают елку высотой 210 см, которая в среднем стоит 7,5 тыс. рублей. Большим спросом пользуются и деревья высотой 180 см, их цена составляет около 6 тыс. рублей.

театры
культура
Большой театр
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году
На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета
В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем
В Госдуме рассказали, с каким умыслом Трамп заговорил о ядерных испытаниях
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.