Раскрыто, можно ли выявить синдром Крузона у плода во время беременности Генетик Резник: во время беременности сложно выявить у плода синдром Крузона

На стадии внутриутробного развития крайне сложно оценить риск развития синдрома Крузона — редкого аутосомно-доминантного заболевания, заявил «Вечерней Москве» генетик Александр Резник. По его словам, эта болезнь зачастую возникает из-за спонтанных мутаций.

Часто синдром Крузона возникает в результате спонтанных мутаций. Его можно заподозрить во время беременности, но точный диагноз ребенку ставят после его рождения. Если на УЗИ не выявлено аномалий строения черепа и лица плода, которые могут указывать на эту патологию, то без видимых признаков выявить заболевание вряд ли получится, — высказался Резник.

Он отметил, для проявления этого заболевания достаточно одной копии дефектного гена, унаследованной от одного из родителей. Как правило, дети с синдромом Крузона рождаются в семьях, где кто-то из родственников уже имеет такую болезнь.

