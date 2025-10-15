Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:48

Раскрыто, можно ли выявить синдром Крузона у плода во время беременности

Генетик Резник: во время беременности сложно выявить у плода синдром Крузона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На стадии внутриутробного развития крайне сложно оценить риск развития синдрома Крузона — редкого аутосомно-доминантного заболевания, заявил «Вечерней Москве» генетик Александр Резник. По его словам, эта болезнь зачастую возникает из-за спонтанных мутаций.

Часто синдром Крузона возникает в результате спонтанных мутаций. Его можно заподозрить во время беременности, но точный диагноз ребенку ставят после его рождения. Если на УЗИ не выявлено аномалий строения черепа и лица плода, которые могут указывать на эту патологию, то без видимых признаков выявить заболевание вряд ли получится, — высказался Резник.

Он отметил, для проявления этого заболевания достаточно одной копии дефектного гена, унаследованной от одного из родителей. Как правило, дети с синдромом Крузона рождаются в семьях, где кто-то из родственников уже имеет такую болезнь.

Ранее онколог Карлос Сильва отметил, что ключевым фактором риска рака груди у мужчин выступает генетическая предрасположенность, особенно мутация гена BRCA2. По его словам, средний возраст диагностики этого вида онкологии составляет 60–70 лет.

